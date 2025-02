Le anticipazioni della trasmissione che andrà in onda alle 20,30

STASERA IN TV

ROMA – “Torneremo a parlare del caffè, questa volta quello macinato e preparato in casa con la moka: come si conserva? Qual è il modo giusto di preparare la moka?”. Sono le anticipazioni della trasmissione “Report”, che va in onda questa sera su Rai3.

“Poi parleremo degli attacchi subiti da Report negli ultimi giorni da parte de Il Giornale, il quotidiano edito dal gruppo Angelucci, parlamentare della Lega, che ha un direttore che è anche socio della ministra Santanché”, scrivono ancora dalla trasmissione sui social.

L’inchiesta sul patron di Unicusano

“Torneremo anche a occuparci della parlamentare Brambilla con altri documenti inediti – proseguono le anticipazioni – e, ancora, del patron di Unicusano, Stefano Bandecchi: è stato chiesto il rinvio a giudizio pochi mesi fa, lui ha chiuso due canali televisivi e dice di aver mandato a casa 250 lavoratori, vedremo se è davvero così”.

“Dalle 20.30 su Rai3, con Lab Report dove parleremo di due eccellenze italiane, i fiori di Sanremo e i limoni di Amalfi, realtà che sono in crisi”, conclude il post.

Le notizie dall’Italia e dal mondo.