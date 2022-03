Incidente a Catania: 2 feriti gravi, uno è un tredicenne

È accaduto ieri pomeriggio in via Lago di Nicito.

CATANIA – Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra un’automobile e una moto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Lago di Nicito a Catania. Un tratto di strada dove, purtroppo, sono avvenuti diversi incidenti in quest’ultimo periodo. Il bilancio è di due feriti: ad avere la peggio i due che erano in sella alla motocicletta. Il conducente è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso del Garibaldi, mentre il tredicenne che era dietro è finito al presidio d’emergenza del Policlinico in via Santa Sofia. Il ragazzino ha subito un trauma cranico e riportato diverse fratture. Al momento è stato ricoverato al reparto di Ortopedia. Secondo fonti di LiveSicilia le condizioni del giovane sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L’impatto con la macchina è stato molto violento. Saranno le forze dell’ordine a chiarire cosa è accaduto.