Incidente a Catania, vari testacoda e poi lo schianto sul muro

Auto contro un palo a Giarre.

CATANIA – Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto questa mattina, sul viale Mediterraneo di Catania, all’altezza dello svincolo per San Gregorio, che ha causato dei rallentamenti. Il conducente di un auto – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo facendo diversi testacoda. La violenta corsa è finita nel muretto che delimita la carreggiata dell’importante nodo viario catanese. La macchina è andata completamente distrutta. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della persona che era al volante della vettura e se c’erano altri passeggeri a bordo.

Incidente autonomo stamattina anche a Giarre, in pieno centro cittadino. A causa del manto lavico reso viscido dalla pioggia di stamattina l’uomo alla guida si è schiantato contro un palo di via Callipoli. Molto spavento per il conducente che sarebbe rimasto ferito leggermente.