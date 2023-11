Incidente a Montescaglioso, autobus fuori strada: 28 feriti

I giovani stavano tornando dalla città dei Sassi

MATERA – Grave incidente sulla statale che collega Matera con Montescaglioso: un autobus è uscito fuori strada. A bordo c’erano circa cinquanta persone, principalmente studenti: in 28 sono rimasti feriti, uno di loro è in condizioni gravi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale ”Madonna della Grazie” di Matera.

La ricostruzione

I giovani stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, il più grave dei quali è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

