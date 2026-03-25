A bordo c'erano 126 persone. Le immagini sono impressionanti

Un velivolo militare precipita pochi minuti dopo il decollo e lascia dietro di sé decine di vittime. È il bilancio dell’incidente aereo avvenuto nel sud-ovest della Colombia, dove un Hercules C-130 si è schiantato causando 69 morti.

Lo schianto subito dopo il decollo

Il velivolo da trasporto è caduto nel dipartimento di Putumayo, nei pressi di Puerto Leguízamo, zona al confine con Perù ed Ecuador. Il ministro della Difesa Pedro Sanchez ha definito l’accaduto “tragico”, precisando che le cause sono ancora in fase di accertamento.

Incidente aereo in Colombia, le ipotesi

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Tra le prime ipotesi c’è quella di un problema tecnico verificatosi subito dopo il decollo.

Alcuni passeggeri sono stati estratti vivi dai rottami in fiamme e trasferiti in ospedale grazie all’intervento degli abitanti della zona, che li hanno soccorsi utilizzando motociclette.

I video social e le esplosioni dopo l’impatto

Le immagini diffuse sui social mostrano l’aereo perdere rapidamente quota prima dello schianto, seguito da una densa colonna di fumo e da diverse esplosioni.

Il ministro della Difesa ha spiegato che i rumori uditi sarebbero stati provocati dalle munizioni presenti a bordo, esplose dopo l’impatto.

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

La testimonianza: “Ho sentito un’esplosione in aria”

Un agricoltore della zona ha raccontato all’agenzia AFP quanto accaduto pochi istanti prima dell’incidente.

“Ho sentito un’esplosione in aria e, quando ho alzato lo sguardo, l’aereo stava volando vicino alla casa che si trova sul mio terreno”, ha dichiarato.

Il bilancio e i precedenti

Secondo quanto confermato dalle autorità militari, sul velivolo viaggiavano complessivamente 113 militari, due agenti di polizia e 11 membri dell’equipaggio.

Si tratta del secondo incidente mortale che coinvolge un Hercules C-130 negli ultimi mesi.

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