Incidente mortale fra due aerei, perdono la vita i piloti VIDEO

La ricostruzione e le immagini degli attimi dopo la tragedia

GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) – Doveva essere un’esercitazione nei cieli della provincia di Roma, ma si è trasformata in tragedia. Questa mattina è avvenuto un incidente fra due aerei ultraleggeri dell’aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo, che si sono scontrati mentre sorvolavano via della Longarina a Guidonia Montecelio. Non c’è stato nulla da fare per i piloti dei due velivoli, il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e per il maggiore Marco Meneghello, entrambi militari del 60° stormo, morti nell’incidente.

Incidente aereo, gli attimi successivi all’impatto

Nei momenti immediatamente successivi all’incidente tra i due aerei, immortalati in parte nel video in alto, un mezzo è finito tra i palazzi in via della Longarina mentre l’altro è riuscito ad atterrare su via delle Margherite per poi schiantarsi contro una macchina.

