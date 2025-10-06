L’incidente e il calvario sulla A29: “Entro oggi riapertura totale”

L'annuncio dell'Anas: "In corso le operazioni di ripristino"

PALERMO – Una giornata di passione per gli automobilisti, sulla Palermo-Mazara rimasta chiusa per quasi dieci ore, dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto un tir nella notte. Per cause ancora da accertare, il conducente, P.C di 60 anni, ha perso il controllo e il mezzo pesante che trasportava detersivi si è ribaltato nel tratto tra Carini e Capaci.

La dinamica dell’incidente in autostrada

E’ finito contro le barriere che dividono i due sensi di marcia, invadendo entrambe le carreggiate, all’altezza di Isola delle Femmine. L’arteria autostradale è così andata completamente in tilt, con migliaia di mezzi rimasti bloccati sia in direzione di Palermo che verso Trapani e inevitabili ripercussioni anche sulla statale, dove è stato fatto deviare il traffico, massiccio sin dalle prime ore della mattina.

L’esasperazione degli automobilisti

In viaggio, non solo centinaia di pendolari, ma anche chi doveva recarsi all’aeroporto o ad una visita medica. In tanti hanno raccontato la propria esasperazione a LiveSicilia: “Ci siamo sentiti in trappola, senza via d’uscita”, hanno detto. Soltanto intorno alle 11, il tratto in direzione del capoluogo siciliano è stato riaperto alla circolazione, ma sulla corsia di marcia. Poi, intorno alle 13, anche parte della carreggiata verso Mazara è tornata accessibile, anche in questo caso la corsia di sorpasso è rimasta off-limits.

L’incidente in autostrada e l’intervento

Al lavoro, i vigili del fuoco, la polizia stradale, l’Anas. E’ proprio quest’ultima che rassicura: “Si provvederà entro la fine della giornata al compleamento delle operazioni e alla riapertura totale del tratto in entrambi i sensi di marcia”. In base a quanto accertato, infatti, sono circa sessanta i metri di guardrail danneggiato dal violentissimo impatto avvenuto stanotte.

“Dopo lunghe e complicate manovre di svuotamento del carico del tir incidentato che conteneva detersivi – sottolineano – le operazioni sono andate avanti tutta la notte. Erano indispensabili per consentire alla gru la rimozione del mezzo pesante, e la successiva pulizia della strada ricoperta di gasolio”.

La sostituzione della barriere

Nel primo pomeriggio i tecnici hanno avviato le operazioni per la sostituzione della barriera centrale, andata in quel tratto completamente distrutta. “L’impegno da parte nostra è massimo – continua l’Anas – stiamo superando varie difficoltà legate all’approvvigionamento del materiale e all’impiego di personale altamente specializzato nella sostituzione delle barriere di sicurezza”.