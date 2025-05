Incidente in galleria sull’autostrada Palermo-Mazara: traffico in tilt

Sul posto la polizia stradale per gestire la viabilità

PALERMO – Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani.

Un automobilista ha perso il controllo del mezzo all’interno della prima galleria, all’altezza di Sferracavallo, non risultano coinvolti altri veicoli.

Traffico in tilt e lunghe code

Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità, andata in tilt. Sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza del 118, i sanitari hanno accertato le condizioni del conducente dell’auto che per fortuna non ha riportato ferite.

Il mezzo, finito al centro della carreggiata, è poco dopo stato rimosso: la circolazione sta tornando man mano alla normalità.

Ieri, 6 maggio, un altro incidente aveva provocato forti incolonnamenti sulla stessa arteria autostradale. In questo caso nei pressi dell’aeroporto Falcone-Borsellino, dove si è verificato un incidente in cui sono rimasti coinvolte tre auto.

A Ficarazzi, invece, si è verificato un tragico incidente costato la vita al 19enne Francesco Frisco.