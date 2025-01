Una quindicina di persone è stata trasportata in ospedale

FRANCIA – Un grave incidente ha scosso Strasburgo, in Francia, Due tram si sono scontrati violentemente nel tunnel che conduce alla fermata della stazione. Le immagini drammatiche, condivise sui social e in particolare sulla piattaforma X, mostrano scene di caos e panico tra i passeggeri e all’interno della stazione.

Scontro tra tram: il bollettino

Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’incidente ha provocato numerosi feriti. Una quindicina di persone è stata trasportata in ospedale per cure più approfondite, mentre altre hanno ricevuto assistenza medica direttamente sul posto. Nonostante la gravità della situazione, i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente per evitare conseguenze ancora più drammatiche.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dello scontro tra i due tram. Al momento, non sono ancora emerse informazioni precise sulle dinamiche che hanno portato al tragico impatto. Tuttavia, il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei trasporti pubblici in Francia e sulla necessità di migliorare i sistemi di controllo per prevenire eventi simili in futuro.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE