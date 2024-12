Bronte, un’auto si ribalta nei pressi della statale 284: due feriti

L'incidente in contrada Rocca Tufano

CATANIA – Incidente stradale autonomo questa mattina in contrada Rocca Tufano, strada secondaria della Strada Statale 284, in territorio di Bronte. Il conducente di una Ford Ka, con accanto un suo amico, dopo aver perso il controllo del mezzo è finito fuori strada con la macchina che si è ribaltata finendo con le ruote in aria.

I due sull’auto, entrambi cittadini stranieri, sono rimasti feriti in maniera non grave ma trasportati comunque in ospedale dalle ambulanze del 118 delle postazioni di Bronte e Adrano. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Randazzo.