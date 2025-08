Incidente e tragedia sulla Catania-Gela: muoiono padre e figlia

Ferito anche un bambino di 8 anni: l'indagine della Procura di Caltagirone

CATANIA – Giuseppe Ruscica e la figlia Martina. Sono le due vittime del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo un rettilineo della Strada Statale 417. Siamo sulla famigerata Catania-Gela in territorio di Caltagirone. Una tragedia immane che vede la moglie di Giuseppe Ruscica (71 anni) e madre di Martina (33) lottare tra la vita e la morte all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’è giunta trasportata in elisoccorso. È ricoverata in Rianimazione: e la prognosi è riservata.

L’incidente sulla Catania-Gela

Un impatto violento che ha coinvolto almeno quattro mezzi. Due vetture, in una delle quali viaggiavano le due vittime originarie della provincia di Ragusa, e due autoarticolati. Ma nell’incidente sono stati coinvolte anche altre auto. Uno scenario devastante quello che si è presentato ai soccorritori: con l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Caltagirone, dei vigili del fuoco dei distaccamenti del Calatino, Palagonia. e Caltagirone, ovviamente al personale medico del 118 giunto a supporto con diverse ambulanze.

Ferito un bimbo di 8 anni

Ma in quello che resta un bilancio pesantissimo, va registrato anche il numero dei feriti. Fino a tarda sera, con le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità che non si erano ancora concluse, parrebbe che ad trasportati in codice rosso tra gli ospedali di Catania e Caltagirone fossero almeno in cinque, forse sei. Tra questi anche un bambino di 8 anni che viaggiava con i genitori a bordo di un suv.

La Procura della Repubblica di Caltagirone ha aperto un fascicolo sull’accaduto.