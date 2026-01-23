 Incidente sulla Catania-Palermo: traffico rallentato nel tratto di Enna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente sulla Catania-Palermo: traffico rallentato nel tratto di Enna

Sul posto il 118 e le squadre Anas
il sinistro
di
1 min di lettura

ENNA – Incidente sulla Catania-Palermo, i particolari.

Incidente sulla Catania-Palermo

“A causa di un tamponamento fra due automobili – fa sapere Anas – si registra traffico rallentato all’interno della galleria Cappuccini, sita al km 116,600 lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna”.

“I mezzi incidentati – assicura la società – verranno rimossi dalla ditta specializzata nel più breve tempo possibile. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI