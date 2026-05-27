L'uomo è deceduto sul colpo in uno scontro auto-scooter

“Non serve dimostrare, basta essere”. Scriveva così pochi giorni fa sui social Giuseppe Allegra, l’agente di commercio che mercoledì 27 maggio ha perso la vita sulla Statale 113, nel territorio di Cefalù. L’uomo era molto conosciuto e stimato nel comprensorio. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente lasciando attoniti quanti lo conoscevano.

Incidente Cefalù, chi era Giuseppe Allegra

Giuseppe Allegra, per tutti Pinello, è deceduto sul colpo dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Lo scorso aprile aveva spento 55 candeline celebrando quello che aveva definito “un altro anno in più…ma con ancora più valore”.

Oggi sono in tanti a ricordarlo sotto i suoi post descrivendolo come un uomo amorevole e un grande lavoratore.

“Hai raggiunto la tua famiglia”

“Sei stato come un fratello per me e per mio marito, non ti dimenticheremo mai, ora non sarai più solo, hai raggiunto la tua amata famiglia”, “Che la terra ti sia lieve…Fai buon viaggio…Riposa in pace Pinello”, recitano alcuni messaggi indirizzati all’agente di commercio deceduto in uno scontro auto-scooter.

Ed ancora: “Ti ricorderò per la tua gentilezza, per la tua sensibilità, e la tua educazione, mi mancherà tanto il tuo saluto puntuale di tutte le mattine. O suonavi o alzavi la mano, stamattina è stato con la mano, ciao amico mio”.