Incidente con 4 auto coinvolte a Vittoria, lo scontro sulla Ss115

Sul posto i vigili del fuoco e il personale Anas

VITTORIA – Incidente stradale a Vittoria con 4 auro coinvolte in uno scontro. Lo comunica l’Anas in una nota in cui comunica che “al momento è chiusa la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 291,300 ed in entrambe le direzioni in località Vittoria (RG). Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (Km 291,200)”.

“Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.