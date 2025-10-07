Incidente e caos sulla Palermo-Mazara: lavori completati nella notte

Dopo una giornata terribile, l'autostrada è stata totalmente riaperta

PALERMO – L’incubo in autostrada è finito intorno alle 2 di notte. Dopo una giornata terribile sulla Palermo-Mazara, dove ieri 6 ottobre, un tir si è ribaltato invadendo le carreggiate dei due sensi di marcia, il traffico oggi è regolare.

“Nella notte sono stati completati i lavori di sostituzione dei sessanta metri di barriera incidentata – spiega l’Anas – e sono state riaperte anche le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate: sia in direzione Palermo che in direzione Mazara del Vallo”.

“Ci siamo sentiti in trappola”

Il tratto tra Carini e Capaci, in cui si è verificato l’incidente, è infatti rimasto chiuso per circa dieci ore. Il traffico è impazzito, con code chilometriche su entrambi i sensi. Migliaia i mezzi in viaggio che sono rimasti bloccati. Molti automobilisti hanno raccontat a LiveSicilia la propria esasperazione: “Ci siamo sentiti in trappola, senza via d’uscita”, hanno detto.

Lunghe code fino a tarda sera

Anche sulla statale 113, via alternativa, il traffico si è inevitabilmente congestionato. Dopo l’arrivo della gru e la rimozione del mezzo pesante dalle carreggiate, intorno alle 11 di ieri mattina è stato riaperto il tratto in direzione Palermo, mantenendo però la corsia di sorpasso chiusa.

Alle 13 è tornato accessibile quello verso Mazara, ma lunghe code si sono registrate fino alla tarda serata. Nel frattempo, l’Anas ha annunciato che nel pomeriggio sarebbero cominiciati i lavori per la sostituzione della barriera andata distrutta nell’impatto. Nell’incidente il conducente di 60 anni è rimasto gravemente ferito. L’intervento è terminato nella notte e l’autostrada è stata totalmente riaperta.