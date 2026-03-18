 Incidente in viale Regione a Palermo: bimbo di 4 anni in ospedale
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Incidente fra tre auto in viale Regione: bimbo di 4 anni in ospedale

E' stato trasportato al pronto soccorso del 'Cervello'
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Ennesimo incidente sulla circonvallazione. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto in direzione Trapani, poco prima dell’ex Motel Agip.

Le auto coinvolte

Si tratta di una MG Zs, una Toyota Yaris e un Volkswagen Golf, su quest’ultima viaggiavano una madre con il suo bambino di quattro anni. E’ subito stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo in ospedale.

E’ stato sottoposto ad accertamenti al pronto soccorso pediatrico del “Cervello”, dove per precauzione resterà sotto osservazione nelle prossime ore. Le sue condizioni non vengono comunque considerate gravi.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Soltanto due giorni fa, un altro grave incidente stradale a Palermo. Allo Sperone, precisamente in Passaggio Bernardino Verro, una traversa di via XXVII maggio, un giovane è stato travolto da un 22enne alla guida di un ciclomotore. E’ finito violentemente sull’asfalto, battendo la testa. E’ stato ricoverato al Civico, dove la prognosi è riservata.

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