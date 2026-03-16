Investito da uno scooter allo Sperone: ventenne in gravi condizioni

E' stato ricoverato al Civico

PALERMO – Grave incidente stradale nella zona dello Sperone a Palermo. G.A, di 20 anni, è stato investito da uno scooter ed è ora ricoverato al Civico. E’ successo in Passaggio Bernardino Verro, una traversa di via XXVII maggio, dove il giovane è stato travolto da un 22enne alla guida di un ciclomotore.

I soccorsi

E’ finito violentemente sull’asfalto, battendo la testa. E’ subito stato chiesto l’arrivo dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale con codice rosso. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, è stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Illeso il conducente dello scooter. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Altri due gravi incidenti in pochi giorni

Nella giornata di ieri, 15 marzo, altre due persone sono rimaste ferite nel Palermitano in seguito all’ennesimo incidente sulla strada statale 121. All’altezza di contrada di Volpe, un tratto ormai tristemente noto sul fronte degli incidenti, si sono scontrate tre auto. Anche in questo caso sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine.

L’incidente sulla statale 121

La scorsa settimana si è inoltre verificato un incidente mortale nel territorio di Cefalù. Sulla statale 113 ha perso la vita Matteo Messina, un ragazzo di 17 anni che era in sella a uno scooter Kymco. Fatale l’impatto con una Citroen C3: è stato sbalzato dalla sella e ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. Abitava a Campofelice di Roccella, era una giovane promessa del calcio.