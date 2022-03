Incidente, grandine e feriti sulla Catania-Messina

Due persone in codice rosso.

CATANIA – Incidente sulla Catania-Messina. Un maxi tamponamento è stato causato dall’improvvisa grandine di questa mattina. Diverse le macchine coinvolte: fisiologici i rallentamenti sulla Catania-Messina, all’altezza dei comuni di Valverde/San Gregorio. Ci sono diversi feriti, due in codice rosso per politeama sono stati trasferiti al Cannizzaro di Catania dove sono in trattamento al Trauma Center. Nessuno dei due è in imminente pericolo di vita, ma ci sono approfondimenti in corso. Cinque, invece, sono stati portati al Policlinico, fortunatamente con lievi traumi. Quasi tutti sono stati dimessi. Sul posto sono arrivati polizia stradale, vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.