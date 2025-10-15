Incidente in moto in corso dei Mille: 35enne in gravi condizioni

E' successo all'altezza di via Bennici

PALERMO – Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito violentemente sull’asfalto, mentre il ciclomotore è scivolato sulla strada per almeno trenta metri. Grave indicente stradale nella notte a Palermo.

Trasportato in ospedale in codice rosso

E’ avvenuto poco dopo le due e mezza in corso dei Mille, all’altezza di via Bennici. C.S, 35 anni, viaggiava su un Honda Sh 150 in direzione della stazione centrale, quando è uscito di strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento del 118. I sanitari giunti sul posto l’hanno trasportato in codice rosso in ospedale. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico, la prognosi è riservata.

Si attende l’esito dell’alcol test

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti non ci sarebbero tracce di altri mezzi coinvolti. Il 35enne è stato sottoposto all’alcol e droga test per accertare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’impatto. Nelle prossime ore sono attesi i risultati.

L’incidente in via Libertà

L’ultimo grave incidente nel capoluogo siciliano si era verificato una settimana fa in via Libertà, all’incrocio con via Notarbartolo. In quel caso a scontrarsi sono stati due scooter, una Vespa Piaggio e un Sh 300. Ad avere la peggio, un ragazzo di 32 anni che è stato trasportato anche in questo caso in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia.