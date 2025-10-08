Scontro tra due moto in via Libertà, un 32enne in gravi condizioni

L'incidente all'incrocio con via Notarbartolo

PALERMO – Grave incidente stradale in pieno centro a Palermo. Nello scontro tra una Vespa Piaggio e un Sh 300 sono rimasti feriti due uomini, uno è in gravi condizioni. E’ successo nella serata di ieri, 7 settembre, all’incrocio con via Notarbartolo.

I soccorsi

In base a quanto accertato dalla polizia municipale, si è trattato di uno scontro frontale. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. L’impatto è stato molto violento, i due sono stati sbalzati dalla sella, ma ad avere la peggio è stato F.V.P, 32 anni, che era alla guida dell’Sh.

Ferito anche il conducente della Vespa

I sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. E’ stato ricoverato al Trauma center, la prognosi è riservata. Anche il conducente della Vespa è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Una lunga scia di incidenti

Soltanto due giorni fa, un altro grave scontro è avvenuto in via dell’Antilope, nel quartiere Bonagia. Nel violento impatto tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito un uomo, anche lui è stato trasportato in codice rosso in ospedale. G.A, 71 anni, si trovava su uno Zip Piaggio quando è avvenuto lo schianto con una Fiat Punto guidata da G.C, 62 anni.

L’ultima vittima

La scorsa settimana si è invece registrata l’ennesima vittima della strada a Palermo. Sandro Li Piedi, 45 anni, è deceduto all’ospedale Villa Sofia, dove era stato ricoverato dodici giorni prima. Era rimasto ferito in via Empedocle Restivo, dopo avere perso il controllo dello scooter ed essere finito contro un muretto.