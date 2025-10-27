Incidente in via degli Emiri, coppia investita da una moto

Frave un 63enne, in terapia intensiva al Civico. Ferite più lievi per la moglie

PALERMO – Grave incidente in via degli Emiri a Palermo, dove una coppia è stata investita da un motociclista in sella a una Bmw. È successo all’incrocio con la via Re Enzo, dove i due pedoni stavano attraversando.

L’impatto è stato violentissimo: marito e moglie sono finiti sull’asfalto e hanno riportato lesioni e fratture. Più grave il marito, C.D di 63 anni, che è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale. È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Civico, la prognosi è riservata. Si trova nello stesso ospedale la moglie, C.R, ma ha riportato ferite più lievi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Si tratta dell’ennesimo incidente in città in cui restano coinvolti dei pedoni. Sabato 25 ottobre, quello con un epilogo tragico, avvenuto in via Buonriposo, la strada che collega piazza Ponte dell’Ammiraglio alla via Oreto.

Grace Opoku, 25 anni, è stata travolta e uccisa da un pullman dell’Ast nel tratto che conduce al sottopassaggio. Stava camminando in direzione di via Oreto insieme ai suoi bambini e al compagno, quando è avvenuto il violentio impatto che non le ha lasciato scampo.