Travolta mentre va a casa coi bimbi: Grace, 27esima croce sull’asfalto

E' morta a 25 anni travolta da un pullman in via Buonriposo a Palermo

PALERMO – Un tunnel stretto, un pullman fermo, una donna per terra, priva di sensi. E a pochi metri, i suoi tre bambini e il compagno. E’ la scena drammatica che i soccoritori si sono trovati di fronte ieri pomeriggio, 25 ottobre, in via Buonriposo, la lunga via che collega pizza Ponte dell’Ammiraglio alla via Oreto.

Lì, sull’asfalto, si trovava Grace Opoku, ghanese di 25 anni che i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare fino all’ultimo. Le speranze, già appese a un filo, si sono definitivamente spente al suo arrivo in ospedale, al Buccheri La Ferla. La giovane è la ventisettesima vittima della strada a Palermo, dall’inizio dell’anno.

Secondo incidente in pochi mesi

Un numero che ha già superato quello del 2024, quando se ne erano registrate venti. E in via Buonriposo sono già due gli incidenti mortali nel giro di pochi mesi: a maggio è morto Salvatore Aliotta, 71 anni, investito dallo scooter guidato da un 17enne.

Investita a Palermo: la dinamica

In base a quano ricostruito dall’infortunistica della polizia municipale, che sul posto ha effettuato i rilievi, la ragazza si trovava all’ingresso del sottopassaggio, stava percorrendo il tratto di strada in direzione di via Oreto, la zona in cui abitava. Spingeva un passeggino che conteneva indumenti e sacchetti per la spesa.

Dietro di lei c’erano i suoi tre figli, con età compresa tra i quattro e i dieci anni, insieme al compagno. A travolgerla, il conducente di un pullman regionale Ast che adesso rischia l’accusa di omicidio stradale. I piccoli e l’uomo sono rimasti illesi.

Le indagini

Gli agenti hanno subito informato la procura dei Minori, i piccoli sono stati affidati al padre, anche lui risiede in città. Sono nel frattempo partite le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in una zona contro la quale automobilisti e residenti da tempo puntano il dito. Quel tratto di strada è infatti sprovvisto di marciapiede: “Percorrerlo a piedi – dice chi abita lungo la via – è un rischio altissimo. Inoltre, i mezzi pubblici o i pullman regionali non dovrebbero attraversarlo, perché il tunnel si trasforma in un inferno. E’ stretto, bastano già le auto a rendere il tragitto complicato”.

D’Alessandro: “Interventi di sicurezza su questa strada”

Ad intervenire sulla questione, anche il consigliere comunale Tiziana D’Alessandro, già promotrice del tavolo tecnico per la prevenzione e la legalità sulle strade di Palermo. “Questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente rendere le nostre strade più sicure – dice -. Come componente della Commissione Mobilità e Traffico, ho già predisposto una nota da inviare agli uffici competenti per attivare interventi di sicurezza lungo questo asse viario e in altre aree critiche della città”.

“Il tema della sicurezza stradale sarà inoltre al centro del Tavolo tecnico che ho promosso e che sarà convocato nei prossimi giorni con il pieno sostegno del sindaco, per affrontare in modo coordinato le criticità della città, coinvolgendo Comune, polizia municipale, Amat e Regione Siciliana. La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra amministrazione e per la tutela di chi ogni giorno si muove per lavoro, studio o necessità. Un pensiero di sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia di Grace”.

Il cordoglio dell’Ast per la giovane investita a Palermo

Intanto, l’Ast ha inviato una nota in merito a quanto avvenuto in via Buonriposo. “Il presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti, Luigi Genovese, esprime profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia della giovane donna di 25 anni, Grace Opoku, morta nell’incidente con un mezzo Ast. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto. La notizia ci lascia sgomenti. La nostra vicinanza va ai familiari, ai bambini coinvolti e a tutta la famiglia”, dice Genovese.

“L’Azienda conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per fare la massima chiarezza sulla dinamica dell’incidente – prosegue -. Il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro e sono in corso tutte le verifiche necessarie. In questo momento di dolore – aggiunge – desidero anche esprimere solidarietà al nostro autista, che si è trovato di fronte a una circostanza improvvisa e drammatica, senza possibilità di evitarla. Anche lui sta vivendo un trauma profondo che merita rispetto e sostegno da parte di tutti”.