Incidente lungo la A29, un’auto si ribalta: traffico ‘impazzito’

Interessata la carreggiata in direzione Trapani

PALERMO – Incidente lungo l’autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo. Nella mattinata di oggi, 6 dicembre, verso le 7, un’autovettura si è ribaltata in seguito allo scontro con un autocarro. Il traffico in direzione Trapani è andato in tilt con code chilometriche.

Lievemente ferite le due persone a bordo della vettura, una Hyundai Atos, guidata da un 28enne. Sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso. Per loro è scattato il codice giallo. Le condizioni non destano preoccupazione.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che sia stato l’autocarro a impattare contro la macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco.