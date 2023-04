Incidente mortale a Palagonia, traffico rallentato sulla statale

Coinvolta una motocicletta, in corso gli accertamenti

CATANIA – Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Palagonia, lungo la statale 385. A causa dello scontro, si registrano dei rallentamenti alla viabilità in corrispondenza del territorio comunale di Palagonia, in provincia di Catania.

Incidente mortale a Palagonia

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e nell’impatto il conducente ha perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.