Partinico, incidente mortale: perde la vita il figlio di Danilo Dolci

Incidente mortale nella tarda mattinata a Partinico, in provincia di Palermo. Uno scooter elettrico è stato travolto da un camion: a bordo del mezzo a due ruote un uomo che stava percorrendo la via Vecchia di Borgetto e che è stato identificato poco dopo. Si tratta di Cielo Dolci, figlio di Danilo Dolci, grande sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. I soccorsi si sono rivelati inutili: l’impatto si è rivelato violentissimo e per Dolci non c’è stato nulla da fare. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’ennesimo incidente mortale sono in corso.