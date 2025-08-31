Roma, auto investe due persone di Adrano: un morto e un ferito grave

L'incidente sulla Laurentina: chi è la vittima

CATANIA – Un 35enne originario di Adrano, Vincenzo D’Amico, di origini rom, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 agosto sulla Laurentina a Tor San Lorenzo, ad Ardea, alle porte di Roma. La vittima era con un amico, anche lui originario di Adrano, che è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale.

L’incidente a Roma

I due, che abitano negli accampamenti abusivi lungo la strada, erano a piedi quando ad un tratto un’auto, guidata da una donna di 56 anni, li ha travolti. La conducente del mezzo avrebbe dichiarato di essersi sentita male e per questo avrebbe perso il controllo della macchina.

A seguito dell’incidente, la donna in macchina sarebbe stata circondata da diverse persone uscite dalle casette abusive cercando di linciarla. Provvidenziale è stato l’intervento dei Vigili Urbani e dei Carabinieri. La donna sotto shock è stata accompagnata in ospedale. L’auto è stata sequestrata e la salma della vittima messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.