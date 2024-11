In gravissime condizioni un altro giovane

ROMA – Tragico indicente mortale nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, in via Tiburtina a Roma. Nello scontro ha perso la vita una studentessa di 21 anni. In fin di vita un ragazzo, trasportato d’urgenza in ospedale.

Due le auto coinvolte, una Opel Mokka dove viaggiavano la vittima e l’amico e una Fiat 500. La giovanissima è stata sbalzata fuori dalla vettura ed è deceduta sul posto.

L’impatto si è verificato intorno alle 2. All’interno dell’Opel Mokka c’erano sei studenti universitari fuori sede. L’Opel in seguito all’impatto con la Fiat 500, dove viaggiavano tre persone, è finita contro il guardrail di cemento sbalzando fuori dall’abitacolo la studentessa che viaggiava sui sedili anteriori. Gravissimo un altro ragazzo che si trovava nella stessa macchina, per lui è stato necessario il ricovero al Policlinico Tor Vergata. Contusi ma non gravi le altre sette persone – fra conducenti e passeggeri – che si trovavano a bordo delle due macchine coinvolte nel sinistro.

I conducenti delle due vetture sono stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti ai test di rito su alcol e droga.