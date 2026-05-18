 Incidente mortale nel Siracusano: perde la vita un poliziotto
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Aveva 32 anni, agente nel commissariato di Avola
tragico scontro
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1 min di lettura

AVOLA- Un motociclista di 32 anni Federico Vinci, agente di polizia ad Avola, è morto in un incidente stradale avvenuto a Pachino, che ha coinvolto un furgone.

Incidente mortale nel Siracusano

“Con profondo dolore – afferma il sindaco di Avola, Rossana Cannata – apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola. La nostra città perde un uomo che aveva scelto di servire lo Stato indossando la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio. Un ragazzo conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano e per la presenza costante sul territorio”.

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