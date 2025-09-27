Incidente mortale sulla strada statale 121 tra Misilmeri e Villabate

Incidente mortale sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Nell’impatto fra un’auto e una moto è deceduta una persona, di cui ancora non sono state rese note le generalità

Temporaneamente è stata chiusa la carreggiata in direzione Palermo al km 251 all’altezza di Misilmeri (Palermo). Il traffico viene smistato nelle strade comunali.

Nel sinistro, che ha coinvolto un motociclo e un’autovettura, è deceduta una persona. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.