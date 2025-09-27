 Incidente mortale sulla strada statale 121 tra Misilmeri e Villabate
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente mortale sulla strada statale 121 tra Misilmeri e Villabate

IN PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

Incidente mortale sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Nell’impatto fra un’auto e una moto è deceduta una persona, di cui ancora non sono state rese note le generalità

Temporaneamente è stata chiusa la carreggiata in direzione Palermo al km 251 all’altezza di Misilmeri (Palermo). Il traffico viene smistato nelle strade comunali.

Nel sinistro, che ha coinvolto un motociclo e un’autovettura, è deceduta una persona. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI