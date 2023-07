Incidente mortale tra Canicattì e Campobello di Licata

Inutili i soccorsi

AGRIGENTO – Incidente mortale nell’Agrigentino. Un uomo di 86 anni è deceduto in un terribile schianto avvenuto lungo la strada statale che collega Canicattì a Campobello di Licata. La vittima era originaria proprio di Campobello. Inutili i tentativi di soccorso con un elicottero che è atterrato in pochi minuti per trasferire l’uomo in ospedale. Il suo cuore ha smesso di battere durante il tragitto.

Secondo una prima ricostruzione, che però dovrà trovare conferma dai rilievi stradali, ci sarebbe una mancata precedenza alla base dell’incidente mortale. L’86enne, che veniva da una zona di campagna, non avrebbe dato la precedenza e sarebbe stato travolto da un camion in corsa. L’auto, dopo il violento impatto, è finita fuori la carreggiata. Sul posto, vigili urbani, carabinieri e personale Anas.