Il traffico è bloccato

PALERMO – Tragedia questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Buonfornello. Un motociclista, per cause ancora da accertare, è finito contro una Fiat Panda in transito perdendo la vita sul colpo. A perdere la vita è stato Umberto Giovanni Ribaudo, di 29 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma nulla hanno potuto fare. Al momento il traffico lungo la A19. è bloccato.