Villafrati piange Ruben e Samuele, fiato sospeso per il giovane ferito

Niente festeggiamenti dopo la processione: paese a lutto

PALERMO – La vita di Samuele si è spezzata a soli 21 anni, mentre tornava a casa insieme all’amico Ruben e dopo avere trascorso una serata spensierata con un gruppo di coetanei. Momenti di gioia che si sono conclusi con la tragedia: nell’incidente avvenuto sulla statale 121, all’altezza di Bolognetta, Ruben Saccio e Samuele Cusimano (nella foto) hanno perso la vita, ma c’è anche un terzo ragazzo, D. V. di 27 anni, che sta lottando per vivere.

In ospedale il giovane rimasto ferito

È ricoverato in gravissime condizioni al Civico di Palermo. Tutta la comunità di Villafrati, paese del Palermitano in cui i giovani stavano rientrando, prega per il ragazzo e piange per le due vittime, che in tanti conoscevano. “Giovani e belli, pieni di sogni e progetti – scrivono sui social gli amici -. Non doveva finire così, non riusciamo ancora a crederci. Sappiate che nel cuore di tutti noi ci sarà sempre il vostro ricordo”.

“Domenico, non mollare”

Ci sono poi le parole dell’amministrazione comunale: “Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele – dicono -. Tutta la nostra comunità si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano. Domenico non mollare – scrivono cercando di incoraggiare il giovane che si trova in ospedale”.

Festeggiamenti sospesi

E in questi giorni che anticipano il Natale, a Villafrati saranno sospesi i festeggiamenti. Ad annunciarlo è la parrocchia Maria Santissima del Carmelo: “La comunità parrocchiale si unisce al dolore delle famiglie Saccio e Cusimano per la morte dei giovani Ruben Salvatore e Samuele e prega per gli altri giovani feriti”.

“Quale segno di condivisione domani, domenica 15 dicembre la processione dell’Immacolata prevista dopo la messa delle ore 18:00 (tempo permettendo) sarà vissuta in preghiera di suffragio per i defunti, e di intercessione per la guarigione dei giovani feriti. Vengono sospesi tutti i segni festosi (banda musicale e giochi d’artificio) per esprimere il cordoglio nei confronti di tutta la comunità villafratese”, concludono.

La passione per il calcio e il cordoglio

Samuele si era diplomato due anni fa, amava lo sport e giocava a calcio. Dopo la notizia della sua morte anche l’Asd Marineo calcio ha voluto condividere il proprio cordoglio: “Tutta la società si stringe con affetto intorno alla famiglia Cusimano per la prematura scomparsa di Samuele che ha fatto parte della nostra famiglia calcistica, e alla famiglia Saccio per la scomparsa di Ruben. Non ci sono parole”.

E ancora, le parole del Comune di Ventimiglia di Sicilia: “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutta la comunità Villafratese per l’immensa tragedia che l’ha colpita. Giungano le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo enorme dolore. Preghiamo per le anime di questi giovani ragazzi, per le loro famiglie e per i feriti a cui auguriamo di riprendersi nel più breve tempo possibile”.