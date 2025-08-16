 Scontro mortale nell'Agrigentino: la vittima è un 31enne licatese
Scontro mortale nell’Agrigentino: la vittima è un 31enne licatese

La sua moto è finita contro un'auto all'altezza di una rotonda
LICATA
di
LICATA (AGRIGENTO) – Un trentunenne, Calogero Domenico Cavaleri, originario di Licata ma residente in Germania, è morto in un incidente stradale lungo la strada provinciale San Michele che conduce al rione balneare di Mollarella.

A scontrarsi, all’altezza di una rotonda, sono state la motocicletta dell’emigrato, rientrato a Licata per le ferie estive, e un’autovettura. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Licata.

