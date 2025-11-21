A Sant'Anastasia

NAPOLI – Incidente mortale durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante che stasera fa tappa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, due motociclisti professionisti si sarebbero scontrati e uno dei due stuntmen sarebbe deceduto. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono presenti i carabinieri di Sant’Anastasia e sono in arrivo anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

L:’incidente si è verificato durante lo spettacolo serale dell’Imperial Royal Circus di Sant’Anastasia, in città dal 14 al 23 novembre. Il numero prevede in particolare, secondo quanto si apprende, l’incrocio delle due moto in una palla a rete.