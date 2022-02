Incidente nel catanese: due feriti, statale riaperta

Scontro frontale tra due furgoni

Scontro tra due furgoni a Linguaglossa: due persone sono rimaste ferite. “La strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 206,800, a Linguaglossa (CT), a causa di un incidente”, si legge in una nota dell’Anas .

“Per cause in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite – continua il comunicato – Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

AGGIORNAMENTO. La strada statale è stata riaperta e la circolazione è ritornata regolare.