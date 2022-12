Incidente nella Catania-Messina: intervenuti i vigili del fuoco

Coinvolti due autoarticolati.

1' DI LETTURA

CATANIA – Nella A18 nel tratto Messina-Catania, alle 3 circa, le squadre dei pompieri, provenienti da Letojanni e dalla sede centrale, sono intervenute con due Aps e 2 Pick-up per un incidente stradale che ha coinvolto due autoarticolati di cui uno ribaltato su un fianco, all’altezza di Nizza di Sicilia (Me). Non c’è stato alcun ferito grave.