Incidente nella notte a Termini Imerese, morto un giovane di 25 anni

Gli amici: "Mimmo era un ragazzo d'oro"

PALERMO – Ennesima tragedia della strada nel Palermitano. Un giovane di 25 anni, Girolamo Bisesi è morto la scorsa notte in via Libertà a Termini Imerese. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

L’impatto contro un palo

In base a quanto accertato, il giovane viaggiava su uno scooter quando ne avrebbe perso il controllo, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto si è rivelato violentissimo, i sanitari del 118 giunti in via Libertà l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Cimino, ma il 25enne è deceduto poco dopo.

Comunità in lacrime

Una tragedia che ha sconvolto l’inter aocmunità, dove in tantissimi conoscono la famiglia Bisesi. Girolamo, per tutti “Mimmo”, viene in queste ore ricordato come un ragazzo volenteroso, un lavoratore. “Non aveva ancora un impiego stabile – dice chi lo conosceva – ma si dava sempre da fare, non si tirava mai indietro. mancherà a tutti noi”. Decine i messaggi sui social per ricordarlo: “Papà Enzo, così mi chiamavi – scrive Vincenzo – e per me eri come un figlio. Hai spezzato il cuore a tutti, non ho parole, solo lacrime. Riposa in pace”.

“Sei l’angelo più bello”

E ancora: “Vita mia, come mi chiamavi – scrive Sara –, tu adesso non mi dirai più niente, non mi chiami più, non mi porti più la pizza a casa, Mimmù. Non posso accettare tutto questo mi mancherai tantissimo cugi. Non posso mai dimenticarti, soprattutto la tua risata, le tue battute sorridenti come sempre. Eri un ragazzo d’oro davvero. Ti ricorderò sempre così sorridente, vita mia. Mi hai spezzato il cuore. Sei l’angelo più bello”.

L’ultimo saluto

Domani, 22 ottobre, sarà il giorno dell’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa madre di Termini Imerese.