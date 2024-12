Soccorritori sul posto

IN BREVE

NICOLOSI (CATANIA) – Incidente stradale autonomo lungo la strada Ragalna-Nicolosi. Un’auto si è ribaltata finendo con le ruote in aria. Si sono registrati momenti di paura per gli occupanti della vettura che, come detto, si è cappottata su se stessa mentre procedeva lungo la Provinciale.

All’interno dell’abitacolo viaggiavano due giovani che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto, i soccorritori.