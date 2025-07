Incidente sulla Palermo-Catania: chiusa la galleria Tremonzelli

PALERMO – “Sulla A19 “Palermo-Catania”, all’interno della galleria Tremonzelli, a causa di un incidente autonomo che ha comportato l’accidentale distacco di una barriera di sicurezza, il traffico è temporaneamente bloccato nei pressi del km 72,100 ed in direzione Palermo”. Lo dice Anas in un comunicato.

Incidente sulla Palermo-Catania

“Sul posto – si legge nella nota – sono presenti le squadre Anas per mettere in sicurezza i luoghi a salvaguardia dell’utenza in transito, per la sostituzione della barriera divelta e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.