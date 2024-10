La capoeira per l’addio a Riccardo Pardi: “Era il nostro MacGyver” – VIDEO

L'ultimo saluto al 51enne che ha perso la vita sulla Palermo-Sciacca

PALERMO – Una chiesa strapiena ha salutato per l’ultima volta Riccardo Pardi, il 51enne che ha perso la vita nell’incidente sulla Palermo-Sciacca. Nel giorno dell’addio, tutto il quartiere Montegrappa-Santa Rosalia, si è unito per rendere omaggio all’uomo dal cuore buono che è morto nell’impatto che è costato la vita anche a Walid e Zina Moussa, marito e moglie tunisini che abitavano a Ribera.

Chiesa strapiena

I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Santissima Immacolata di via Gustavo Roccella a Palermo. Centinaia le persone presenti, moltissime quelle rimaste all’esterno, che tra lacrime e incredulità dicono di non riuscire ancora ad accettare quello che è successo a “uno dei figli del quartiere”.

Tra quelle strade Riccardo Pardi era cresciuto e lì abitava tuttora, con la moglie e i due figli. Era anche impegnato nel volontariato e dava una mano al centro Padre Giuseppe Puglisi che nelle scorse ore ha deciso di dedicargli una borsa di studio, destinata a uno dei bambini dell’associazione. Il feretro, portato a spalla dagli amici più cari, è stato accompagnato in chiesa da un lungo corteo.

La danza per l’addio

Pardi era un apicoltore con mille passioni. Amava la pesca, gli animali, per alcuni anni aveva anche avuto un negozio di canarini e cardellini. Ma non solo, perché praticava la Capoeira e insegnava la storica arte marziale ai più piccoli. Il suo gruppo, la Nacao Capoeira, anche nella giornata dell’ultimo saluto ha voluto far sentire tutto il proprio affetto.

Danza e musica davanti all’abitazione di Pardi, con la gigantografia di una sua foto in cui si legge: “Ti ricorderemo per sempre così, il nostro MacGyver”. Era il suo soprannome, dovuto al grande ingegno e spirito di iniziativa che caratterizzavano il 51enne.