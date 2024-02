Incidente in volo: paracadutisti si schiantano al suolo VIDEO

I sistemi di atterraggio non si sono aperti come previsto

SRI LANKA – Alcuni paracadutisti si schiantano al suolo durante le preparazioni per le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza nella città di Colombo, in Sri Lanka. Un incidente che ha coinvolto quattro membri della squadra di paracadutismo dell’Aeronautica Militare dello Sri Lanka. I militari hanno incontrato delle difficoltà quando i loro paracadute non si sono aperti come previsto, causando un atterraggio d’emergenza per tutti i coinvolti.

Paracadutisti si schiantano: cos’è successo

Di questi, due hanno fatto un atterraggio fortuito su una struttura edilizia, mentre gli altri due hanno avuto una collisione aerea prima di raggiungere il suolo. Nonostante l’apparente gravità dell’incidente, le fonti dei media locali hanno riferito che nessuno dei paracadutisti ha subito lesioni serie.



