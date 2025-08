Due auto si sono scontrate

PORDENONE – Grave incidente in galleria: due ragazzi di 19 anni uccisi, due altre persone ferite. Su un’auto viaggiavano le due vittime Fabio Rosa e Danilo Boz e un terzo compagno di squadra.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì nella galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone. Due auto si sono scontrate all’interno della galleria.

Pordenone, incidente tra due auto

Su una delle vetture viaggiavano tre giocatori della squadra di calcio Maniago Vajont: avevano appena concluso un allenamento estivo, che si tiene nella zona, a Poffabro. Due dei tre ragazzi sono morti, il terzo è rimasto ferito. Ferita anche la donna che era nell’altra auto.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sarebbero scontrate nella galleria di Val Colvera frontalmente, con un impatto violentissimo. Un automobilista in transito ha dato l’allarme pochi istanti dopo. La zona non è ben irradiata dalla rete telefonica, dunque è stata ed è complessa la comunicazione con i telefoni cellulari. La donna ferita è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

Le forze dell’ordine intervenute hanno disposto la chiusura della galleria con auto di servizio poste su entrambi i lati del tunnel.