Sul posto, 118 e Forze dell'ordine

IN BREVE

RAGALNA (CATANIA) – Incidente stradale autonomo in via Pietro Micca, la prosecuzione di via Mongibello, la strada che collega I comunI di Paternò e Ragalna. Il conducente di un’auto, dopo aver perso il controllo è finito col cappottare.

Per fortuna non avrebbe riportato ferite di rilievo. Sul posto è intervenuta un ambulanza in eccedenza al 118. Ad arrivare anche gli agenti della Polizia Locale di Ragalna.