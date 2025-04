La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro

Incidente mortale sulla provinciale di Rodengo Saiano, un’auto è precipitata: Francesco Begni, 70enne, è la vittima.

Incidente a Rodengo Saiano

Il tragico incidente è avvenuto lungo la Sp19. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo avrebbe perso il controllo del pick-up che stava guidando.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo è precipitato per diversi metri piombando sulla strada sottostante, via Colombaia.

Impatto fatale

L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere. Inutili i soccorsi, i vigili del fuoco di Brescia hanno estratto l’uomo, ma non c’era più nulla da fare.