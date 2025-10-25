Chi era la vittima

ROMA- Incidente mortale nella tarda serata di venerdì in via Cristoforo Colombo, a Roma, all’altezza di piazza dei Navigatori.

Coinvolte due auto su cui viaggiavano quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza in ospedale, dove una ragazza di 20 anni, Beatrice Bellucci, è poi morta a causa delle gravi ferite riportate.

L’ipotesi della gara

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stata una gara tra auto. Dai primi accertamenti, sembra infatti che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico.

La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale del X Gruppo Mare.

Le indagini

Al vaglio degli agenti ci sono le immagini delle telecamere ad ampio raggio per fare piena luce sull’incidente e ricostruire anche gli istanti precedenti all’impatto. In particolare, se la macchina che ha travolto il veicolo della vittima, arrivando a forte velocità, stesse facendo una gara con altre auto che hanno proseguito la marcia. A quanto ricostruito finora dalla polizia locale, nell’incidente sono coinvolte solo le due macchine su cui viaggiano i quattro giovani soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia locale e carabinieri.

Chi era Beatrice Bellucci

Beatrice Bellucci – scrive ‘Repubblica -‘ studiava Giurisprudenza a Roma Tre. In passato aveva giocato a pallavolo nelle giovanili del Roma Volley club femminile, con il ruolo di opposta. Era una tifosa della Roma.