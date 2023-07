Scontro tra moto nel Messinese: ragazza incinta perde bimba

L'incidente prima di mezzanotte sul lungomare di Santa Teresa riva: ci sono feriti gravi

SANTA TERESA RIVA (ME) – Quattro feriti, di cui due gravi, è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove poco prima di mezzanotte due motociclisti si sono scontrati in piazza Marina Militare Italiana.

Ad avere la peggio sono stati il conducente di un ciclomotore Piaggio Liberty, un 17enne di Savoca, e la fidanzata che viaggiava sullo stesso mezzo, una 18enne di Santa Teresa di Riva al settimo mese di gravidanza: la ragazza è stata condotta in codice rosso all’ospedale di Taormina con profonde ferite ad una gamba e purtroppo alle 5 di questa mattina ha perso la bimba che portava in grembo.

Sul caso indagano i carabinieri e la polizia municipale.