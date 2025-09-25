Paura sulla nave da crociera, resta incastrata nello scivolo – VIDEO

La clip lunga appena 13 secondi è diventata virale

Un momento di svago si è trasformato in un incubo. Alcune immagini, diventate virali su TikTok, raccontano la drammatica disavventura di una passeggera intrappolata nello scivolo trasparente di una nave da crociera. La donna è rimasta bloccata a oltre trenta metri d’altezza mentre sotto di lei l’oceano era in tempesta.

Nel video si distingue la donna che, con le braccia tese e i movimenti convulsi, cerca disperatamente di liberarsi, mentre gli altri passeggeri assistono attoniti alla scena tra urla e incredulità. Una voce fuori campo, quasi a sottolineare la tensione, esclama “Oh mio Dio, è letteralmente bloccata”, prima che la clip lunga appena 13 secondi si interrompa bruscamente.

Incidente scivolo, la nave da crociera sarebbe la Norwegian Bliss

L’autore delle riprese non rivela il nome della compagnia coinvolta, ma la sagoma della nave ricorda molto quella della Norwegian Bliss, ammiraglia della Norwegian Cruise Line, come evidenzia anche il “New York Post”. Secondo i dati riportati da “Cruisemapper”, lo scorso 19 settembre la nave stava navigando in Alaska, al largo di Victoria, nella Columbia Britannica, durante una crociera di sette giorni.

A terrified cruise passenger was filmed stuck in a clear waterslide over the ocean, unable to move as the ship sailed. The viral TikTok shows her lying on her back in the see-through tube, about 100+ feet above the waves. Many viewers think it happened on Norwegian Cruise Line's Ocean Loops slide, found on ships like the Bliss, Joy, and Encore—but the exact ship has not been confirmed. No injuries were reported, and the slide does have emergency exits for situations like this. Would you ride it?

Cos’è l’Ocean Loops

La Norwegian Bliss è celebre per il suo “Ocean Loops”, lo scivolo che attira turisti da ogni parte del mondo: una doppia spirale mozzafiato che parte da una botola e scaraventa i coraggiosi in due anelli trasparenti sporgenti oltre il bordo della nave, sospesi a quasi cinquanta metri sopra il mare, prima di concludersi in una piscina a bordo. Un’attrazione da brivido che, stavolta, ha mostrato il suo lato più inquietante.

“Solo a guardare mi sento soffocare”

Il breve filmato ha innescato una valanga di reazioni contrastanti, tra chi ha riso e chi si è lasciato prendere dall’ansia. “Sono nel panico, come ha fatto a uscire?”, si domanda un utente. “Morirei subito di panico”, confessa un altro. “Solo a guardare mi sento soffocare”, aggiunge un terzo. Per molti, la scena rappresenta un autentico incubo: “Restare bloccati su uno scivolo a strapiombo sull’oceano? Psicosi immediata”. Silenzio sull’accaduto da parte della Norwegian Cruise Line.

