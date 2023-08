Incidente sulla statale 113, violento scontro tra auto: ci sono feriti

L'impatto a Torrenova. Giovane trasferito in elisoccorso a Palermo

MESSINA – Incidente stradale questa mattina, domenica 27 agosto, sulla statale 113 all’altezza di contrada Piattaforma a Torrenova, sul lungo rettilineo al confine con Rocca di Capri Leone, nel Messinese. Sei le persone rimaste coinvolte nel sinistro. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Bmw, guidata da una donna con a bordo 4 giovani, e una Opel Corsa condotta da un uomo.

I feriti

Nel violento impatto hanno riportato le conseguenze peggiori tre persone, i due conducenti ed uno dei giovani che si trovava a bordo della Bmw. Per il ragazzo di 27 anni è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il giovane è stato sottoposto, nel pomeriggio, ad un intervento chirurgico.

I soccorsi

Immediati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello per le cure del caso. Dalle prime informazioni, pare che nessuno sia in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Il transito su quel tratto di strada statale 113 è stato interrotto per alcune ore per consentire la rimozione dei mezzi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.