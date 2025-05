Lo schianto nella notte

IN PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO – Due giovani sono morti in un incidente stradale che si è verificato in via Principe Umberto, a Partinico.

Cristian Abbate, 25 anni, e Leonardo Di Blasi di 21, alle 3 della notte fra il 23 e il 24 maggio, erano a bordo di una Fiat Punto che si è schiantata contro il portone in ferro di un garage, sfondandolo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno trasportato i due giovani all’ospedale del popoloso centro in provincia di Palermo dove sono morti poco dopo l’arrivo.

Scene di disperazione e tensione fra i parenti. La dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata. Indagano i vigili urbani.