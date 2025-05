L’incidente nella notte e il dolore per la morte di Cristian e Leonardo

Le parole di chi conosceva le vittime

Il dolore è lacerante. Due giovani morti nel cuore della notte. Saranno le indagini ad accertare perché la Fiat Punto su cui viaggiavano Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi sia andata a sbattere, sfondandolo, contro un portone in ferro in via Principe Umberto a Partinico, in provincia di Palermo. Avevano 25 e 21 anni. Ora è il momento di stringersi attorno ai familiari.

La vicinanza del sindaco di Partinico

Lo fa il sindaco di Partinico, Pietro Rao: “La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma vi siamo accanto in questo momento di indicibile sofferenza”.

Il monito ai giovani

Rao si rivolge con un messaggio ai giovani. “La vita è un dono fragile e prezioso, che va custodito con cura e responsabilità. Ogni scelta, ogni gesto sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte. Vi prego, siate prudenti. Pensate a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri amici. Nessuno è invincibile, e nessuno merita di dover affrontare un dolore così devastante. Che il loro ricordo ci guidi verso una maggiore consapevolezza e rispetto per la vita”.

“Hai lasciato un vuoto, non doveva andare così”, scrivono sui social gli amici di Cristian.

I dirigenti della scuola di Leonardo

La notizia della tragica scomparsa di Leonardo Di Blasi ha profondamente colpito la comunità scolastica del centro di formazione Cirs dove il giovane studiava: “Leonardo era un ragazzo speciale: sempre gentile, rispettoso, con un cuore grande e un sorriso sincero. La sua bontà e il suo modo educato di stare con gli altri hanno lasciato un segno in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”.

“In questi momenti di dolore, ci uniamo con commozione al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti coloro che gli volevano bene – scrivono dalla dirigenza scolastica -. Leonardo rimarrà per sempre nei nostri pensieri, come esempio di dolcezza, sensibilità e bellezza interiore”.

Aveva perso il padre

La vita del giovane nel 2020 era stata segnata da una tragedia. Il padre a soli 43 anni è morto di infarto mentre era in sella ad uno scooter elettrico nel centro storico di Partinico. Ora l’incidente in cui a perdere la vita è stato il figlio assieme ad un amico.